Poggenburg übergehe mit seinen Äußerungen den AfD-Konvent, der am Samstag in Anwesenheit von Gauland beschlossen habe, "dass sich etwaige Teams untereinander finden und für eine interne Mitgliederbefragung vorstellen sollen", erklärte Petry. "Den Willen der Parteibasis so zu missachten, finde ich sehr befremdlich."

Die AfD streitet über die personelle Aufstellung für die Bundestagswahl. Parteichefin Frauke Petry widersprach Meldungen, es sei eine Vorentscheidung über die Zusammenstellung des Spitzenteams gefallen. "Ich bin über diese Meldung sehr erstaunt, denn ich habe mich persönlich seit einem Jahr und auch bei dem inoffiziellen Treffen am Sonntag ausdrücklich nicht dazu geäußert, ob ich für eine Spitzenkandidatur oder für ein Spitzenteam zur Verfügung stehe", erklärte Petry. Nach Medienberichten sagte der AfD-Landeschef in Sachsen-Anhalt, Andre Poggenburg, neben Petry solle auch der Brandenburger AfD-Chef Alexander Gauland zum Team der Spitzenkandidaten für den Bundestag zählen.

In Parteikreisen hieß es, der Konvent - das zweithöchste Gremium nach einem Parteitag - habe am Samstag beschlossen, bis zum 19. März könnten sich Bewerber für das Spitzenteam anmelden. Danach solle in einer internen Befragung der AfD-Mitglieder eine Vorauswahl getroffen werden. Das letzte Wort habe der AfD-Parteitag kommenden Monat in Köln.