Auf einem Landesparteitag in Klipphausen (Landkreis Meißen) wurde sie am Sonntag mit 79,1 Prozent der Stimmen auf Platz eins der Landesliste gewählt. Gegenkandidaten gab es nicht. In ihrer Bewerbungsrede schwor Petry ihre Partei auf eine Oppositionsarbeit im Bundestag ein. Koalitionsmöglichkeiten sehe sie derzeit nicht. „Realistisch, kann man sagen, haben wir das Glück, dass wir nicht gefragt werden.“ Sie werde aber dafür kämpfen, dass eine Regierungsübernahme der AfD 2021 eine „realistische Vision ist“.