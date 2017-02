BerlinCSU-Chef Horst Seehofer warnt seine Partei trotz der guten Umfragewerte für die SPD vor einem verfrühten Wahlkampf. „Ein zu früher Wahlkampfbeginn bringt nichts – weil die Menschen dann am Höhepunkt des Wahlkampfes erschöpfte Politiker erleben“, sagte Seehofer im Interview mit der „Passauer Neuen Presse“ und dem „Donaukurier“ (Mittwochausgabe). Er stellt sich damit auf die Seite von CDU-Chefin Angela Merkel, die von Unionspolitikern gedrängt wird, härter mit SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz umzugehen. Der CSU-Chef räumte ein, dass Gelassenheit für die CDU schwieriger sei, weil sie zunächst noch vor drei Landtagswahlen im Saarland, in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen stehe.