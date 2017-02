BerlinFotos mit dem Handy in der Wahlkabine sollen verboten werden. „Zum Schutz des Wahlgeheimnisses soll in der Bundeswahlordnung klargestellt werden, dass in der Wahlkabine nicht fotografiert oder gefilmt werden darf“, verlautete aus Regierungskreisen am Samstag in Berlin. Über das geplante Verbot berichtete auch das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“. Geändert werden soll vor der Bundestagswahl im Herbst Paragraf 56 der Bundeswahlordnung.