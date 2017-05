BerlinAngesichts internationaler Unsicherheiten will die CSU im Bundestagswahlkampf einen Schwerpunkt auf Europa setzen. Das gemeinsame Wahlprogramm mit der CDU müsse auch Antworten auf Zukunftsängste geben, sagte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer am Mittwoch in Berlin. Ziel sei dabei „nicht mehr Europa, sondern ein besseres Europa“. Die Kooperation der EU solle in Kernbereichen wie Sicherheit und Verteidigung gestärkt werden. Es müsse aber auch die Fähigkeit entwickelt werden, den Nationalstaaten etwas zurückzugeben. „Wir wollen kein EU-Sozialsystem.“ Die „Finanzhoheit“ müsse bei den Mitgliedsländern verbleiben.