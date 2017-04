Weil der sonst so selbstbewusste Lindner ahnt, dass man ihm so viel Bescheidenheit kaum abnehmen wird, schiebt er hinterher: „Ich liebe meine Freiheit.“ Und: „In einem Bundeskabinett gebe ich eines auf: meine Freiheit.“

So intensiv wurde die Diskussion, dass Lindner lautstark seinen Parteifreund zum Ende der „Gespensterdebatte“ verdonnern musste – und erinnerte, die FDP wolle in erster Linie Inhalte umsetzen. „Geht das nicht, machen wir Opposition“, stellte er klar.

Doch Lindners zögerliche Attitüde hat Methode, gerade in diesen Tagen. Beinahe die ganze vergangene Woche wurde landauf, landab, quer durch Sender und Gazetten über Regierungsoptionen der FDP spekuliert, mal war es Rot-Gelb, mal eine Ampelkoalition, mal das Jamaika-Bündnis. Auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) will seinen Parteifreund Martin Schulz mithilfe der Liberalen ins Kanzleramt hieven – und aus der FDP kam zunächst anscheinend durchaus Unterstützung, etwa von Parteivize Wolfgang Kubicki.

Die Liberalen haben gute Chancen in den nächsten Bundestag einzuziehen. Doch was dann? Womöglich zurück in eine Regierung mit der Union? Wenn die FDP-Spitze klug ist, lässt sie das lieber bleiben.

Denn in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, wo in wenigen Wochen neue Landtage gewählt werden, können die Liberalen zwar auf zweistellige Ergebnisse hoffen. Dort treten mit Kubicki und Lindner selbst starke Spitzenkandidaten an. Im Saarland hingegen, wo ein starker Frontmann fehlte, reichte es erneut nicht, um ins Parlament zu kommen. Und auch im Bund liegt die FDP noch immer bedrohlich nah an der Fünfprozenthürde.