Dort tritt der Parteichef im Mai zwar als Spitzenkandidat bei der Landtagswahl an. Danach will er auch die Regierungsbildung in Düsseldorf kritisch begleiten. Aber taugen die Wahlergebnisse, könnte es durchaus zu einer sozialliberalen Koalition kommen. Dann dürften die Liberalen den Vize-Ministerpräsidenten stellen. Lindner selbst stünde für das hohe Amt nicht zur Verfügung, Düsseldorf ist für ihn nur Sprungbrett nach Berlin, in der Landespolitik sieht er keineswegs seine Zukunft.

Seinen Nachfolger im Land kennt er längst, er hat ihn ausgeguckt: Joachim Stamp, unter anderem Stadtrat seiner Heimatstadt Bonn.

Dumm nur, dass sonst so gut wie niemand Stamp kennt – einen sympathischen Mann, der seinem lokalen Karnevalsverein sehr verbunden ist. „Aus meiner kommunalpolitischen Erfahrung weiß ich, dass man manchmal Konsens organisieren muss, um essenzielle Dinge durchzusetzen“, sagt Stamp.

Das klingt nett und bodenständig, etwa so, als wenn SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz über seine Heimatstadt Würselen spricht. Nur ist der irgendwann nach Brüssel gegangen. Stamp hingegen ist immer noch in der Provinz. Und neben dem politischen Durchstarter Lindner sieht er auch nach Provinz aus.