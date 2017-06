Nach kurzem Zwischenhoch ist die SPD in den Umfragen wieder abgesackt. Auf dem Parteitag in Dortmund will Kanzlerkandidat Schulz das Ruder noch mal herumreißen.

Vor dem SPD-Parteitag hat sich Kanzlerkandidat Martin Schulz trotz schlechter Umfragewerte für die Bundestagswahl kämpferisch und siegessicher gezeigt. „Wir halten zusammen, wir sind eine starke Partei, wir sind kampfbereit“, sagte er am Samstagabend auf einem Grillfest im Stadion Rote Erde, in dem die Amateure von Borussia Dortmund spielen. Schulz zeigte sich zuversichtlich, dass der Rückstand zur Union im Wahlkampf noch aufgeholt werden kann. Er verwies auf eine Umfrage, nach der 60 Prozent die Wahl noch nicht für entschieden hielten. „Wir werden die Mehrheit der Bevölkerung auf unsere Seite ziehen, ganz einfach deshalb, weil die andere Seite nichts hat“, sagte der Parteichef. „Sie stellen nichts vor, sie laufen hinter uns her.“ Er verwies auf die Steuer- und Rentenkonzepte der SPD, die es von der Union noch nicht gebe.

Zum Parteitag in der Westfalenhalle haben sich mehr als 5000 Besucher angemeldet. Sie wollen das Wahlprogramm unter dem Titel „Es ist Zeit für mehr Gerechtigkeit: Zukunft sichern, Europa stärken“ beschließen. Am Samstag traf der Vorstand letzte Vorbereitungen - und fand eine Kompromisslösung, um das parteiinterne Ringen um die Vermögensteuer zu beenden. Einstimmig setzte das Spitzengremium eine Kommission ein, die an dem Projekt weiter arbeiten soll. Dieser Vorschlag ist nun Teil des Leitantrags der Parteiführung für das Wahlprogramm.

Die Parteilinken und der SPD-Nachwuchs Jusos hatten gefordert, die Sonderabgabe für Superreiche ins Programm aufzunehmen. Die Abgabe ist seit Jahren Teil des SPD-Grundsatzprogramms. Aus praktischen und rechtlichen Gründen will die SPD bei einem Wahlsieg aber den Weg über die Erbschaftsteuer gehen, um mehr Geld von vermögenden Firmenerben zu kassieren. Das Bundesverfassungsgericht hat hohe Hürden aufgestellt. Seit 1997 wird die Steuer deswegen nicht mehr erhoben. Am Sonntagvormittag wird vor Schulz Altkanzler Gerhard Schröder versuchen, die Parteibasis zu motivieren. Schulz sagte am Samstag bei einer Hallenbesichtigung, die Westfalenhalle sei für die SPD ein besonderer Ort. Er selbst sei am 1. September 1979 zum ersten Mal dort gewesen, bei einem Juso-Kongress zum 40. Jahrestag des Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs. Er erinnere sich noch, wie der Lyriker Erich Fried und die Polit-Rockband „Die Schmetterlinge“ Stimmung gemacht hätten. Gastgeber in der Westfalenhalle war „Gerd“ Schröder, damals noch wilder und aufstrebender Juso-Chef. Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands hatte nach der Kür von Schulz zum Kanzlerkandidaten im Januar den Rückstand zur Union aufgeholt, ist jetzt aber wieder abgesackt. Der Abstand zur Union ist dem Sonntagstrend zufolge, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für die „Bild am Sonntag“ erhebt, auf 15 Prozentpunkte gestiegen. Demnach kämen CDU und CSU unverändert auf zusammen 39 Prozent, die SPD rutschte im Vergleich zur Vorwoche um einen Punkt auf 24 Prozent ab. Im ZDF-„Politbarometer“ war die SPD zuletzt auf 25, die Union auf 39 Prozent gekommen.

Schulz will unmittelbar nach dem Dortmunder Parteitag gemeinsam mit den SPD-Bundesministern eine Bilanz der vier Regierungsjahre ziehen. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Parteikreisen erfuhr, ist dazu nach jetziger Planung für Dienstag ein Auftritt in der Bundespressekonferenz vorgesehen. Daran sollen neben Schulz Außenminister Sigmar Gabriel, Justizminister Heiko Maas, Frauenministerin Katarina Barley, Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries, Umweltministerin Barbara Hendricks, Arbeitsministerin Andrea Nahles, die Staatsministerin im Kanzleramt, Aydan Özoguz, und Fraktionschef Thomas Oppermann teilnehmen.