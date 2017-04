Bild vergrößern Ein deutscher Blauhelmsoldat unterhält sich während einer Patrouille in der Stadt Gao im Norden Malis mit einem Kind. dpa Bild:

Temperaturen von bis zu 50 Grad Celsius in Mali sind zu viel für die Fahrzeuge der Bundeswehr, heißt es in einem Bericht. Demnach steht auch der Einsatz des Kampfhubschraubers Tiger in Frage.