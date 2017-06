BerlinVerteidigungsministerin Ursula von der Leyen erwägt für die Ausrüstung der Bundeswehr mit Drohnen aus Israel offenbar ein Regierungsabkommen. „Wir stehen in Gesprächen“, sagte die CDU-Politikerin am Mittwoch in der ARD auf die Frage, ob ein Regierungsabkommen angestrebt werde, um Ausschreibungen in dieser Sache zu verhindern. Hintergrund ist die Klage des US-Unternehmens General Atomics gegen die Anmietung der israelischen Drohnen. Von der Leyen rechtfertigte die Vorliebe der Armee für die Fluggeräte damit, dass die Bundeswehr an den Umgang mit Drohnen dieses Herstellers gewöhnt sei.

Der Haushaltsausschuss des Bundestages hatte den Beschluss über die Anmietung von fünf Heron-TP-Drohnen des israelischen Herstellers IAI für eine Milliarde Euro am Mittwoch verschoben. Die Bundeswehr hat für Auslandseinsätze wie in Afghanistan oder Mali bisher das Vorgängermodell geleast, das aber nicht bewaffnet werden kann. Von der Leyen sagte nun, die jetzt ins Auge gefassten Drohnen sollten bewaffnungsfähig sein.