BerlinCDU-Bundesvize Thomas Strobl ist trotz großer Differenzen in zentralen Fragen weiter optimistisch, dass es bei den Jamaika-Sondierungen eine Einigung geben kann. „Ich bleibe zuversichtlich, dass wir insgesamt zu einem Ergebnis kommen, und zwar noch an diesem Wochenende“, sagte Strobl am Freitag in Berlin am Rande der Sondierungen von CDU, CSU, FDP und Grünen.