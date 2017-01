Die Christsozialen wollen lieber mit einem eigenen "Bayernpaket" in den Bundestagswahlkampf ziehen, als von einer festen Obergrenze abzuweichen. Das Friedenstreffen mit Merkel am 6. Februar steht auf der Kippe.

In Kloster Seeon schwört CSU-Parteichef Horst Seehofer in dieser Woche die Bundestagsabgeordneten seiner Partei auf den bevorstehenden Bundestagswahlkampf ein. Topthemen sind die innere Sicherheit und die Flüchtlingspolitik - und natürlich die Frage, ob die CSU mit der Schwesterpartei auch ein gemeinsames Wahlprogramm beschließen will. Oder kann. Denn zwischen beiden Parteien gibt es zwei unterschiedliche Positionen hinsichtlich der Einführung von Flüchtlingsobergrenzen, die sich offenbar nicht durch einen Kompromiss lösen lässt. Denn Seehofer hat sich auf eine Zahl von 200.000 Flüchtlingen pro Jahr festgelegt, die Deutschland nach seiner Ansicht maximal verkraften kann.

Und dagegen hat sich die Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel ebenso eindeutig festgelegt. In Kloster Seeon, wo die CSU-Bundestagsabgeordneten derzeit ihre Klausurtagung abhalten, deutet nichts darauf hin, dass sich dieser Zwiespalt auflöst. Vielmehr heißt es trotzig, dass die CSU dann mit einem eigenen "Bayernpaket" mit spezifischen CSU-Forderungen in den Wahlkampf ziehe. Und auch das für den 6. Februar 2017 in München geplante Treffen der Präsidien beider Parteien würde dann eher kontraproduktiv sein, wenn es am Ende keine gemeinsame Haltung bei der Flüchtlingsobergrenze gebe und die Union in der Öffentlichkeit den Eindruck der Zerrissenheit hinterlasse.

Für Seehofer kommt erschwerend hinzu, dass es in seiner Partei massive Widerstände gegen Merkel generell gibt. "Ein Drittel der Parteimitglieder ist strikt gegen Merkel, ein Drittel will mit Merkel in den Wahlkampf ziehen, und ein Drittel ist indifferent", beschreibt ein CSU-Politiker die innerparteiliche Gefühlslage. Da hat Seehofer als Parteichef nur wenig Spielraum. Inzwischen ärgern sich auch Seehofer-Vertraute, dass dieser die Kanzlerin vor gut einem Jahr auf dem CSU-Parteitag so brüsk behandelt hatte und damit die Anti-Merkel-Stimmung angeheizt hatte. Jetzt streiten viele CSUler auch über die Frage, ob Merkel während des Bundestagswahlkampfes überhaupt in Bayern auftreten soll.

