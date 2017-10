BerlinDer CDU-Haushaltspolitiker Eckhardt Rehberg hat Forderungen der FDP zurückgewiesen, in einer möglichen Jamaika-Koalition den Bundesfinanzminister zu stellen. „Es sollte bei der Union bleiben“, sagte er am Montag dem Deutschlandfunk. Das Ministerium sei in den vergangenen acht Jahren bei Wolfgang Schäuble und damit bei der Union in sehr guten Händen gewesen.

Rehberg, der bisher haushaltspolitischer Sprecher seiner Fraktion im Bundestag war, mahnte die Koalitionsverhandler von CDU, CSU, FDP und Grünen, mit ihren Wünschen und Vorhaben nicht den zur Verfügung stehenden Finanzspielraum zu überschreiten. Er plädierte dafür, den Kurs der „schwarzen Null“ beizubehalten und nicht auf neue Schulden zu setzen. Wenn im Koalitionsvertrag diese „schwarze Null“ festgeschrieben würde, „dann wäre ich als Haushaltspolitiker beruhigt“, sagte er.