BerlinDie CDU will im Bundestagswahlkampf offenbar kein neues Rentenkonzept vorlegen. Stattdessen brachte Generalsekretär Peter Tauber in einem am Donnerstag vorab veröffentlichten Interview der „Saarbrücker Zeitung“ eine Rentenkommission ins Spiel. Bis 2030 sei die Rente solide aufgestellt. „Alles weitere sollten wir jenseits des Parteiengeplänkels in Ruhe und fundiert mit den gesellschaftlichen Gruppen diskutieren – beispielsweise in einer Rentenkommission“, sagte Tauber laut Vorabbericht. Die Union wolle nicht, „dass die Beiträge über Gebühr steigen und das Rentenniveau zu stark absinkt“. Das von der SPD vorgelegte Modell bedeute hingegen, dass die junge Generation draufzahle.

SPD-Parteichef und Kanzlerkandidat Martin Schulz hatte am Mittwoch mit Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) ein Rentenkonzept vorgestellt. Darin versprechen die Sozialdemokraten, dass sie das Rentenniveau beim aktuellen Wert von 48 Prozent eines Durchschnittslohns halten und den Beitragssatz zur Rentenversicherung bei 22 Prozent deckeln wollen. Nach Berechnungen der Bundesregierung könnte das Rentenniveau bis 2030 auf etwa 44,7 Prozent absinken. Das hieße, die Renten hielten mit der Entwicklung der Löhne nicht Schritt.