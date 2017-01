Gleich zu Beginn des Treffens stellt Merkel selbst eine Verbindung zum Anschlag von Berlin her. Die CDU fühle sich im Dreiländereck Deutschland-Luxemburg-Frankreich sehr wohl, sagt sie und fügt an: „Der Ort Schengen, der uns ja so viel beschäftigt, was den Freizügigkeitsraum anbelangt, was die Sicherung seiner Außengrenzen anbelangt, liegt nur unweit von Perl. Und insofern hat diese Klausurtagung auch etwas symbolisches.“ Ob sie dabei auch an jene EU-Staats- und Regierungschefs gedacht hat, die ihr Solidarität in der Flüchtlingskrise weitgehend verweigert hatten?

Wie schafft es Merkel, im aufgeheizten Klima zwischen pöbelnden Rechtspopulisten, verunsicherten Bürgern und einer in Teilen schwer schlingernden Anhängerschaft, im September die Macht zu retten, das fragen sich viele in der Partei.