Dazu gehört auch eine schärfere Linie bei Abschiebungen: „Bisher nutzen wir zivile Flüge für Rückführungen. Abschiebung hat aber immer auch mit Zwang zu tun, weil die Menschen gerade nicht freiwillig gehen. Viele Piloten weigern sich dann zu starten. Der Bund müsste den Einsatz eigener Maschinen in Betracht ziehen“, sagte Kramp-Karrenbauer der WirtschaftsWoche. „Wir brauchen zudem eine Einigung über zusätzliche sichere Herkunftsstaaten. Das gilt besonders für den Maghreb.“

Darüber hinaus mahnt die Merkel-Vertraute ein klares wirtschaftspolitisches Profil an: „Wir müssen Wirtschaft und Wohlstand sichern, da geht es dann auch um Belastungen der Unternehmen. In einer Jamaika-Koalition hätten wir die Sozialbeiträge nicht über 40 Prozent steigen lassen. Die deutschen Unternehmen angesichts des internationalen Wettbewerbs finanziell stärker zu belasten birgt Gefahren.“ Auch die Energiepolitik müsse so gestaltet werden, „dass der Klimaschutz bezahlbar bleibt und keine Arbeitsplätze vernichtet“.

Die saarländische Regierungschefin plädiert in der WirtschaftsWoche auch für eine Bündelung der Digitalpolitik: „In der künftigen Regierung muss eine Person oder Stelle übergreifend für Digitalisierung zuständig sein. Wir brauchen zügig aufeinander abgestimmte Taten beim flächendeckenden Ausbau der Glasfaser- und 5G-Netze.“