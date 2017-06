Die Gewinner der Landtagswahlen in NRW treffen sich zu einem ersten Sondierungsgespräch. Schon am Wochenende könnten die Parteien grünes Licht für Koalitionsverhandlungen geben.

Geeinigt haben sich beide unter anderem auf eine weitgehende Rückkehr zum Abitur nach neun Jahren am Gymnasium und Studiengebühren für Studenten aus Nicht-EU-Staaten. Zur Verbesserung der inneren Sicherheit will Schwarz-Gelb mehr Polizisten einstellen und die Videoüberwachung ausweiten. Der Bau von Windrädern soll deutlich eingeschränkt und Bürokratie für Unternehmen und Handwerk abgebaut werden. Private Hauskäufer wollen CDU und FDP bei der Grunderwerbsteuer entlasten. Noch nicht bekannt ist der Zuschnitt der künftigen Landesregierung und die Verteilung der Ministerien auf die beiden Parteien. Aber sobald die angekündigte Mitgliederbefragung der FDP und die Bestätigung über den CDU-Landesparteitag kommt, kann das christliberale Bündnis an die Arbeit gehen.

Schleierfahndung und Videoüberwachung

Ein Punkt, an dem die FDP zurückstecken musste: Im Wahlkampf hatte Lindner noch betont, dass es mit ihm weder Schleierfahndung, noch Videoüberwachung geben werde. Jetzt kommt eine Ausweitung der filmischen Beobachtung öffentlicher Plätze, auch an Orten, die nicht als Kriminalitätsschwerpunkte gelten.

Auch die Schleierfahndung wird kommen, nur anders heißen, nämlich verdachtsunabhängige Kontrolle durch Polizeistreifen vor allem in Grenznähe. CDU-Generalsekretär Bodo Löttgen sprach von „strategischer Fahndung“. Der Unterschied ist marginal: Voraussetzung für die „strategische Fahndung“ soll auch nur ein vager Anlassbezug sein. Etwa ein neues Lagebild zur Einbruchskriminalität. Im Zweifel reiche auch „die Erfahrung des kontrollierenden Polizisten“, so Löttgen.

Justiz

Gefängnisse, Gerichte und Staatsanwaltschaften bekommen mehr Personal. Ziel ist, Straftäter schneller mit den Folgen ihres Handelns zu konfrontieren. Die Abschiebehaft-Plätze werden ausgebaut. Gleichzeitig werden die Bürgerrechte gestärkt: Jeder soll künftig individuell Verfassungsbeschwerde einlegen können.

Schule und Bildung

Bildung war das wichtigste Thema im nordrhein-westfälischen Wahlkampf. Deswegen war auch einer der ersten Beschlüsse in den Koalitionsverhandlungen, den sofortigen Stopp der Schließung von Förderschulen zu veranlassen. Der Restbestand soll so lange erhalten bleiben, bis die Regelschulen ausreichend auf die Aufnahme behinderter Kinder vorbereitet sind. Für die Bildungsgewerkschaft (GEW) ist das eindeutig nicht die Lösung. Lehrer in Nordrhein-Westfalen klagen immer wieder über die nicht zu bewältigende Zusatzbelastung von Schülern, die mehr Aufmerksamkeit bräuchten und über den Mangel an Sonderpädagogen an Regelschulen. Die Inklusion war eins der Themen, das der grünen Ex-Bildungsministerin Sylvia Löhrmann zu schaffen machte.