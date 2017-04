BerlinEs dürfte auch ein Zeichen von CDU-Chefin Angela Merkel an jene in der Union sein, die nicht gerade zu den besten Freunden von Peter Tauber zählen. Seit langem ist intern meist hinter vorgehaltener Hand auch Kritik an dem 43-Jährigen zu hören. Manchen Älteren ist die Affinität des Generalsekretärs zu Internet und neuen Medien suspekt. Andere werfen ihm vor, den konservativen Parteiflügel zu wenig zu pflegen.

Nun bekommt der Hesse in diesem besonderen Wahljahr ein politisches Schwergewicht von der Saar an die Seite: Mit Kanzleramtschef Peter Altmaier soll Merkels rechte Hand in der Regierungszentrale das von der CDU „Regierungsprogramm“ genannte Wahl-Manifest schreiben. Der 58-Jährige soll im Wahlkampf sein Gewicht in die programmatische Auseinandersetzung mit der SPD werfen und 40 Jahre CDU-Erfahrung und die Tricks aus 23 Jahren im Bundestag einbringen.