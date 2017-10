BerlinEines muss man Martin Schulz lassen: Unangenehme Wahrheiten spricht der SPD-Parteichef offen aus. Wahlniederlagen redet er genauso wenig schön wie die Personalquerelen, die die in der vergangenen Woche SPD durchlebte. „Die SPD hat in den letzten Tagen kein gutes Bild abgegeben", räumt Schulz nach der Sitzung des Parteipräsidiums am Montag verdattert ein. „Wir brauchen in unserer Partei mehr Kommunikationsdisziplin nach außen.“

Wohl war. Keine einzige Personalentscheidung des Parteichefs seit der Wahl ist glatt abgelaufen. Und daran trägt der Parteichef selbst einen maßgeblichen Anteil. Die personelle Erneuerung von Partei und Fraktion nimmt zwar immer mehr Konturen an. Aber jede einzelne Personalie wird von Negativ-Schlagzeilen begleitet. So auch die von Lars Klingbeil.

Der 39-Jährige wurde am Montag vom Parteipräsidium als neuer Generalsekretär nominiert. Klingbeil ist das erste richtig frische Gesicht an der Spitze der SPD. Der hochgewachsene Niedersachse ist intern beliebt und gilt als jemand, der Kraft seiner Person Wahlen gewinnen kann. Seinen Wahlkreis im ländlichen Niedersachsen gewann Klingbeil gegen den SPD-Trend bei der Bundestagswahl mit eindrucksvollen 41 Prozent. Spätestens ab da wurde der 39-Jährige für Spitzenposten in der Partei gehandelt.