Deutschland steuert auf eine neue Große Koalition zu. Sie dürfte vor allem eines werden: teuer. Gibt die Union der SPD zu sehr nach? Der Union geht es um den Erhalt der Macht und den Erhalt der Konjunktur. Daher hat sie den SPD-Wunsch nach Steuererhöhungen abgewehrt. Außerdem hält sie an der schwarzen Null fest. Das ist gut. Aber außer bei der Einheitskrankenkasse scheint die CDU nicht viele weitere No-Go-Linien zu haben. Kompromiss statt Konfrontation lautet die Devise.

Europa soll zum großen Projekt der neuen Großen Koalition werden. Aktuell wird über eine gemeinsame Einlagenversicherung debattiert. Ihre Einschätzung?

Ich bin dagegen. Dass deutsche Sparer für Risiken in anderen Ländern eintreten, halte ich für nicht vertretbar. Eines hat sich in der Finanzkrise doch gezeigt: Je mehr Staatshaftung es gibt, desto mehr Risiken gehen die Banken ein. Das Auseinanderfallen von Risiko und Haftung ist eines der großen Probleme, die wir in Europa haben.

Haben Sie den Abbruch der Jamaika-Verhandlungen durch die FDP bedauert? War das die richtige Entscheidung?

Ob der Abbruch die richtige Entscheidung war, ist schwer zu sagen, weil ich nicht am Verhandlungstisch saß. Es gab wohl eine Reihe von Faktoren, die verhinderten, dass zwischen den Parteien Vertrauen aufgebaut werden konnte. Sicher ist: Die FDP hätte ihr Nein besser verkaufen müssen. Vielleicht erwartet man aber bei so einem Vorgehen auch, dass die anderen Verhandlungspartner noch stärker auf einen zugehen. Union und Grüne hätten es nicht soweit kommen lassen dürfen. Ich habe Verständnis, dass die FDP nach ihrem Trauma in der vorletzten Regierungsperiode wieder Maß und Mitte finden muss. Da hätten ihnen die anderen Parteien mehr entgegenkommen und helfen müssen.

Haben Sie noch Hoffnungen auf eine Neuauflage von Jamaika?

Wenn die SPD am Sonntag Nein zu Koalitionsverhandlungen sagt, dann bleibt wohl nur noch eine Minderheitsregierung. Oder Kanzlerin Merkel nimmt den Ball nochmal auf und macht Grünen und FDP ein völlig neues Angebot. Vielleicht überlegen es sich die beiden Parteien dann nochmal.