Nationale Energiebehörde NEA bekräftigte ihr Ziel, 15 Prozent des gesamten Energiekonsums durch Alternativen zur Kohle bis 2020 abzudecken.

China will bis 2020 15 Prozent des gesamten Energiekonsums durch Alternativen zur Kohle abdecken. Dafür greift Peking tief in die Taschen. In den kommenden vier Jahren sollen 343 Milliarden Euro investiert werden.