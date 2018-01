Kurz vor dem Treffen in Stuttgart hatte die frühere Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger ihre Partei davor gewarnt in der Euro- und Flüchtlingspolitik zu weit nach rechts, Richtung AfD, zu rücken. Bereits am Abend zuvor, auf dem traditionellen Dreikönigsball, war dies von führenden Liberalen wie Generalsekretärin Nicola Beer und Parteivize Wolfgang Kubicki zurückgewiesen worden. Die Politiker der alten Garde seien weit weg vom Geschehen.

Lindner, so hieß es wiederum, vertrete in Übereinstimmung mit der gesamten FDP-Führung die Meinung, dass es Grenzen bei der Vergemeinschaftung der Schulden in Europa geben müsse. Zudem müsse Deutschland in der Flüchtlingsfrage einen stringenten Kurs fahren, der das Land nicht überfordere. Ein Zurück zu Verhandlungen mit Union und Grünen wurde weitgehend ausgeschlossen. Mit dem derzeitigen Führungspersonal sei eine Neuausrichtung der Politik nicht zu machen, hieß es.