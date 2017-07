DüsseldorfVerdreckte Ställe, zum Teil stark verletzte Tiere mit angefressenen, entzündeten Schwänzen oder geschwollenen Gelenken und mehrere Tage ohne Zugang zu frischem Wasser. So soll es laut einem TV-Bericht in den Schweinemastbetrieben der neuen nordrhein-westfälischen Landwirtschaftsministerin Christina Schulze Föcking (CDU) zugehen. Eigentlich wollte die gelernte Landwirtin aus dem Münsterland mit ihrem Amt um mehr Verständnis für ihre Zunft werben. Jetzt steht sie schon in ihrer zweiten Amtswoche in der Kritik. Der Vorwurf: In einem Schweinemastbetrieb an dem die CDU-Politikerin bis vor kurzem beteiligt war, sollen schlimme Zustände herrschen.

Am Mittwochabend zeigte die RTL-Sendung „Stern TV“ Aufnahmen von Tierschützern, die in einem Betrieb in Steinfurt aufgenommen worden sein sollen. An diesem war Schulze Föcking den Angaben zufolge bis vor zwei Wochen zu 50 Prozent beteiligt. Die andere Hälfte gehörte laut „Stern TV“ ihrem Mann. 2008 präsentierte sich die zweifache Mutter mit ihrem Betrieb noch vorbildlich in einem Imagefilm für das Landwirtschaftsministerium. Mit 25 hat sie den elterlichen Hof übernommen, zu dem auch Schweine in Großgruppen von bis zu 300 Tieren gehörten. Erst Anfang Juli hat Schulze Föcking ihre Beteiligung an den Masten abgegeben.