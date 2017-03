BerlinBundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) plant Anreize für mehr klimaschonende Lastwagen auf den Straßen. Dafür soll noch in diesem Jahr ein befristetes Förderprogramm anlaufen, wie das Ministerium auf Anfrage am Mittwoch in Berlin mitteilte. Im Haushalt stünden zehn Millionen Euro zur Verfügung. Unterstützt werden solle damit die Markteinführung verbrauchsarmer Nutzfahrzeuge, um den Ausstoß klimaschädlichen Kohlendioxids (CO2) zu senken.