Selbstverständlich müsse Deutschland die versprochenen Klimaziele einhalten, sagte Müller und widersprach damit FDP -Politikern, die die für 2020 zugesagten Ziele als unerreichbar bezeichnet hatten. „Es geht beim Klimaschutz aber nicht nur um deutsche Kohlekraftwerke“, sagte Müller. Ob die Klimaziele insgesamt erreicht werden, werde sich vor allem in China, Indien und auf dem afrikanischen Kontinent entscheiden. „Ich bin froh, dass die FDP jetzt auch den weltweiten Klimaschutz entdeckt hat. 98 Prozent der CO2-Emissionen finden ja außerhalb Deutschlands statt“, so Müller.

Der Entwicklungsminister betonte, dass Deutschland in Entwicklungsländern bereits Investitionen in den Klimaschutz fördere. „Allerdings kann die öffentliche Entwicklungshilfe alleine nicht die riesigen Probleme Afrikas lösen. Deshalb wollen wir als Union im Koalitionsvertrag die Unterstützung von Investitionen deutscher Unternehmen in Afrika festschreiben“, sagte er. „Wir wollen etwa Hermes-Bürgschaften von Exporten auf Investitionen ausdehnen“. Er hoffe, dass neben der FDP auch die Grünen es unterstützen, die Privatwirtschaft in Afrika zu stärken.