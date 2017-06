Die EU-Kommission will sich von einheitlichen CO2-Grenzwerten für Autohersteller verabschieden. Stattdessen will sie in den Vorschlägen, die sie zum Jahresende vorlegen wird, von Autoherstellern künftig eine prozentuale Verringerung des CO2-Ausstoßes verlangen, berichtet die WirtschaftsWoche unter Berufung auf EU-Kreise.