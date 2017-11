Seehofer hat von seiner Partei ein Zeitfenster geschenkt bekommen, um seinen Hof zu bestellen und die Nachfolge gesichtswahrend zu ordnen. Zu groß war der Druck geworden, als die CSU bei der Bundestagswahl am 24. September mit 38,8 ein historisch schlechtes Wahlergebnis einfuhr. Das bedeutet in der bayerischen Volkspartei, die Ergebnisse von 50 Prozent plus X gewöhnt war und wo alle Abgeordnete per Direktmandat in Bundes- oder Landtag einziehen und nicht über eine Landesliste abgesichert werden, Aufruhr und Revolution gegenüber dem Parteiführer. Glück hatte Seehofer allerdings in den vergangenen Wochen, da er in Berlin an den Jamaika-Gesprächen teilnehmen musste (durfte?) und deshalb die innerparteiliche Jagd ruhte. Die Zeit spielte dabei Seehofer zu, aber sie heilt nicht die geschlagenen Wunden.