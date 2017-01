An diesem Mittwoch kommen die CSU-Bundestagsabgeordneten wieder im verschneiten Bayern zusammen, um den Jahresauftakt medienwirksam zu zelebrieren. Wegen Sanierungsarbeiten in Wildbad Kreuth findet die Tagung zum ersten Mal im oberbayerischen Kloster Seeon am Chiemsee statt. Bis Freitag bittet CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt zum Gespräch, in diesem Jahr macht die norwegische Ministerpräsidentin Erna Solberg den Auftakt unter den Ehrengästen. Nicht dabei ist diesmal Bundeskanzlerin Angela Merkel von der Schwesterpartei CDU. Zu groß ist offenkundig der Dissens in der Flüchtlingspolitik, der Anfang Februar in einer gemeinsamen Klausurtagung von CDU und CSU behoben werden soll.

Bis dahin macht die CSU weiter Druck. In Kloster Seeon wollen die Christsozialen neue Pflöcke einschlagen und den Wahlkampf einleiten. Womit, das macht schon die Liste der eingeladenen Referenten klar. Sir Julian King ist dabei, EU-Kommissar für die Sicherheitsunion. Außerdem Fabrice Leggeri, Direktor der EU-Grenzschutzagentur FRONTEX. Und dann noch Bruno Kahl, Präsident des Bundesnachrichtendienstes.