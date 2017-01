CSU-Chef Horst Seehofer fordert eine inhaltliche Annäherung von CDU und CSU als Voraussetzung für einen Versöhnungsgipfel. CDU und CSU liegen vor allem in Fragen der Flüchtlings- und der Sicherheitspolitik über Kreuz.

CSU-Chef Horst Seehofer stellt das geplante Versöhnungstreffen mit der CDU-Vorsitzenden Angela Merkel weiter unter den Vorbehalt einer inhaltlichen Annäherung. "Neben dem klaren politischen Profil ist die Geschlossenheit einer politischen Familie eine maßgebliche Voraussetzung", sagte Seehofer zum Auftakt einer Klausurtagung der CSU-Bundestagsabgeordneten im oberbayerischen Seeon. "Die gemeinsame Präsidiumssitzung ist weiter geplant. Sie ist programmatisch und inhaltlich noch nicht finalisiert." CDU und CSU liegen vor allem in Fragen der Flüchtlings- und der Sicherheitspolitik über Kreuz. So hat Seehofer die Einführung einer Obergrenze von 200.000 jährlich in Deutschland aufzunehmenden Flüchtlingen zur Bedingung für eine Fortsetzung der Regierungskoalition nach der Bundestagswahl im Herbst gemacht. Bundeskanzlerin Merkel lehnt eine solche Obergrenze ab. Nachdem Seehofer und Merkel ihre Parteitage im Herbst nicht gegenseitig besucht haben, ist ein Versöhnungsgipfel Anfang Februar in München geplant.

Die Chefin der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Gerda Hasselfeldt, sieht vor einem solchen Treffen noch Gesprächsbedarf. "Diese Gespräche werden wir in aller Ruhe führen, so wie man das in einer Familie macht, mit Argumenten, um das Ziel zu erreichen, die Flüchtlingszahlen tatsächlich zu begrenzen", sagte Hasselfeldt.

Seehofer und Hasselfeldt erinnern sich nach eigenen Aussagen mit Grausen an einen Streit beider Parteien über die Pendlerpauschale bei einem Präsidiumstreffen im Jahr 2008 in Erding bei München. "Ich kenne niemanden, der eine Wiederholung dieser Präsidiumssitzung will", sagte Seehofer. Sie sei eine wesentliche Ursache dafür gewesen, dass die CSU anschließend bei der Landtagswahl erstmals nach Jahrzehnten die absolute Mehrheit verlor. Bei der Landtagswahl 2018 will die CSU ihre zwischenzeitlich wieder errungene absolute Mehrheit verteidigen. Im Dezember hatte Seehofer bereits damit gedroht, das Treffen mit Merkel platzen zu lassen.