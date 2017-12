Asylverfahren und Abschiebungen sollten an den EU-Außengrenzen erfolgen, heißt es in einem Entwurf für die Winterklausur der Bundestags-CSU.

Kurz vor dem Start der Sondierungen von Union und SPD hatte die CSU bereits schärfere Asylregeln und Grenzkontrollen innerhalb der EU gefordert. Asylverfahren und Abschiebungen sollten an den EU-Außengrenzen erfolgen, heißt es in einem Entwurf für die Winterklausur der Bundestags-CSU vom 4. bis 6. Januar in Kloster Seeon, der am Freitag bekannt wurde. Unmittelbar nach der Klausur sollen die inhaltlichen Sondierungen von CDU, CSU und SPD starten.