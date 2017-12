Seehofer muss mit seinem größten Widersacher, dem bayerischen Finanzminister Markus Söder, eine Art Doppelspitze bilden. Nach der katastrophalen Bundestagswahl war Seehofer zu angeschlagen, um Söders Aufstieg weiterhin zu verhindern. Nun müssen beide die Macht teilen. Um den internen Kritikern entgegenzukommen und so wenigstens den CSU-Parteivorsitz zu verteidigen, gibt Seehofer das Amt des bayerischen Ministerpräsidenten Anfang 2018 an Söder ab. Der CSU-Chef selbst könnte dann später möglicherweise nach Berlin wechseln und Minister in einer Großen Koalition werden.

Für Seehofer ist die Volte die letzte Möglichkeit, einigermaßen gesichtswahrend aus der ganzen Nummer herauszukommen. Deshalb legt er nun auch Wert darauf, dass das alles sein „Konsensvorschlag“ sei. Nach seinem Sieg spielt Söder das Spiel nun mit. Er lobt Seehofer, bietet ihm eine „gute Zusammenarbeit“ an. Nach einem entschiedenen Machtkampf folgt in Parteien regelmäßig eine Harmonie-Show. Bei der CSU muss sie nun besonders gewaltig sein. Nicht nur weil der Kampf zuvor so lange und so unerbittlich ausgetragen wurde, sondern vor allem wegen der Landtagswahl im Herbst 2018. Die Christsozialen müssen ernsthaft um ihre absolute Mehrheit fürchten.

Wenn überhaupt, dann ist es diese Angst, die die Partei nun vorerst zusammenrücken lässt. Doch das ist nur ein brüchiger Burgfriede. Die Spaltung der Partei ist nicht überwunden. Es gibt weiterhin das Söder-Lager, vor allem in der Landtagsfraktion. Und die Seehofer-Getreuen.

Zu heftig war der Machtkampf, als das man nun mit der Doppel-Lösung einfach alles vergessen könnte. Zumal es ja nie um eine Sache ging. Seehofer und Söder haben nicht um die Flüchtlingspolitik gestritten, nicht um Finanzen und Bildung oder die Frage, wie sich die CSU in Berlin aufstellen sollte. Es ging einzig und allein um Macht und persönliche Abneigung zwischen beiden. Darüber lässt sich kein dauerhafter Frieden schließen.