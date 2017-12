Die CSU hat den designierten bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im kommenden Herbst gewählt. Per Handzeichen stimmte die überwältigende Mehrheit der 900 Delegierten am Samstag auf dem Parteitag in Nürnberg für Söder. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann zählte als Versammlungsleiter vier Gegenstimmen und keine Enthaltungen.

Söder, der als einziger Bewerber angetreten war, kündigte eine harte Auseinandersetzung besonders mit der AfD an. Der Wahlkampf werde schärfer geführt werden als bei der Bundestagswahl. "Einen Wahlschlaf wird es nicht geben. Wir machen nächstes Jahr Wahlkampf", rief Söder unter dem Applaus der Delegierten. Zwar sei die CSU eine Partei der Mitte. "Aber die demokratische Rechte gehört genauso dazu. Wir wollen sie einbinden." Die CSU stehe für Recht und Ordnung, konsequente Abschiebung abgelehnter Asylbewerber, eine deutsche Leitkultur sowie die Förderung von Wirtschaft, Bildung und Breitbandausbau.