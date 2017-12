NürnbergTrotz der immensen Verluste bei der Bundestagswahl ist CSU-Chef Horst Seehofer erneut in seinem Amt bestätigt worden. Nach der demonstrativen Einigung mit seinem Rivalen Markus Söder erhielt er beim Parteitag im Samstag in Nürnberg 83,7 Prozent der Stimmen - nach 87,2 Prozent vor zwei Jahren.

Zuvor hatte Seehofer hat seinen Rückzug auch aus dem Landtag angekündigt und die Unterstützung seines designierten Nachfolgers Markus Söder angekündigt. Seehofer sagte am Samstag auf dem CSU-Parteitag in Nürnberg, er wolle als Parteivorsitzender an der Regierungsbildung in Berlin mitwirken und bekanntermaßen als Regierungschef zurücktreten. „Damit steht auch fest, dass ich für die Landtagswahl 2018 nicht mehr kandidieren werde“, sagte der 68-Jährige. Er hatte sich nach einem wochenlangen Machtkampf Anfang Dezember auf Drängen aus der Partei bereiterklärt, das Amt des Regierungschefs bis Ende März an seinen langjährigen Rivalen Söder abzugeben. Als CSU-Vorsitzender stellt sich Seehofer an diesem Samstag zur Wiederwahl.