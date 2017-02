München/BerlinDie Landesbank BayernLB steht wegen ihrer Beteiligung an der geplanten US-Ölpipeline „Dakota Access“ in der Kritik. „Eine Landesbank, die erst vor kurzem mit Milliarden Steuergeldern gerettet wurde, darf keine umweltschädliche Erdöl-Pipeline auf Kosten der amerikanischen Ur-Einwohner mitfinanzieren“, sagte der Chef der Grünen-Bundestagsfraktion, Anton Hofreiter, der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Auch die Linke-Abgeordnete Eva Bulling-Schröter forderte Bayerns Landesregierung auf, die Finanzierung zu verhindern.

Die etwa 1800 Kilometer lange Pipeline soll unter anderem durch sensible Flussgebiete und ein Reservat der Sioux-Indianer führen, die sich gegen den Bau zur Wehr setzen. Der neue US-Präsident Donald Trump hatte einen kurz vor dem Abtreten der Vorgängerregierung erlassenen Baustopp sofort wieder in Frage gestellt. Er hat noch als Bauunternehmer in Unternehmen investiert, die am Bau beteiligt sind.