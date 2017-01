Im Rahmen der Möglichkeiten seines knurrigen Erscheinungsbildes hat Michael Groschek erkennbar gute Laune, als er Mitte Dezember vor die wichtigsten Unternehmer tritt, die sich in Nordrhein-Westfalen darum kümmern, Dinge von A nach B oder, häufiger, von Rotterdam nach Köln zu bringen. Der nordrhein-westfälische Verkehrsminister sagt: „Die Probleme der Zukunft unterscheiden sich grundsätzlich von denen der Vergangenheit, und das ist diesmal eine gute Nachricht: Der deutsche Straßenverkehr wird in den nächsten Jahren mit Geld geflutet, wir müssen jetzt zusehen, dass wir überhaupt dazu kommen, es auszugeben.“ Einmal im Jahr treffen sich die Bauunternehmer und Spediteure des Landes zum Verkehrskongress der Handelskammer Düsseldorf, für Groschek ein verlässlich unangenehmer Termin. Nirgendwo gibt es so viele Staus wie in seinem Bundesland, nirgends sind die Straßen in so schlechtem Zustand. Doch in diesem Jahr ist alles anders, schon auf dem Weg zum Podium erhält der SPD-Minister freundlichen Applaus.