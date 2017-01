Die kurze Lebensgeschichte des tunesischen Attentäters Anis Amri hatte die Mängel der Kommunikation der staatlichen Stellen innerhalb Deutschlands aber auch zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union überdeutlich gemacht. Ein Mann, der in Italien nicht nur nicht asylberechtigt, sondern auch noch mehrfach straffällig, verurteilt, und nach Absitzen einer Haftstrafe ausreisepflichtig war, konnte ungehindert in Deutschland einreisen, einen Asylantrag stellen, Sozialleistungen erhalten, mehrere Identitäten annehmen und sich der Abschiebung durch Vernichtung seiner Ausweispapiere entziehen.

Die Beobachtung Amris durch die Sicherheitsbehörden hatte keine Folgen. Er konnte, obwohl als islamistischer „Gefährder“ bekannt, nach einem Tag in Abschiebehaft ungehindert „seinen Lebensmittelpunkt in Berlin suchen“, obwohl er eigentlich in Kleve hätte bleiben müssen.