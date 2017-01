Kloster BanzIn der Debatte über eine Leitkultur in Deutschland will sich die CSU für eine härtere Bestrafung sogenannter Ehrenmorde einsetzen. Anders als bisher dürften bestimmte kulturelle oder religiöse Beweggründe des Täters keine Strafmilderung rechtfertigen, sagte Bayerns Justizminister Winfried Bausback am Mittwoch im nordbayerischen Kloster Banz. „Es darf keinen kulturellen Rabatt geben“, sagte der CSU-Politiker.