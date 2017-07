Seit einigen Jahren haben sich in Deutschland Berufsgewerkschaften entwickelt, deren aggressive Streiks gerade im Verkehrswesen zu erheblichen Blockaden geführt haben. Es handelt sich dabei vor allem um die Gewerkschaften der Lokführer, Flugbegleiter, Fluglotsen, des Bodenpersonals der Flughäfen und der Piloten inklusive der Flugzeugingenieure.

Hans-Werner Sinn, 68, war von 1999 bis Frühjahr 2016 Präsident des ifo Instituts in München.

Das von Arbeitsministerin Andrea Nahles erarbeitete Regelwerk muss zwar an einigen Stellen nachgebessert werden. Es bleibt aber mit der Maßgabe gültig, dass die Mehrheitsgewerkschaft die Belange der Minderheitsgewerkschaft „angemessen berücksichtigen“ muss – was immer das heißen mag.

Mit dieser für die Volkswirtschaft wichtigen Entscheidung ist das Verfassungsgericht seiner tragenden Rolle für die Entwicklung des Gemeinwesens einmal mehr gerecht geworden. Denn ohne dieses Urteil hätten Deutschland englische Verhältnisse gedroht, wie sie in der Nachkriegszeit zum Absturz Großbritanniens führten und erst durch die Reformen Margret Thatchers überwunden wurden. In Großbritannien gab es damals sehr viele Berufsgewerkschaften, die stets nur kleine Teile der Belegschaften verkörperten und mit ihrer gleichwohl bestehenden Blockademacht das Land in einer nicht enden wollenden Kette von Dauerstreiks lahmlegten.