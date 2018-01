 Warum Stau manchmal sogar Absicht ist

WirtschaftsWoche Online: Pendler in Deutschland verbringen viele Stunden auf den Straßen oder in Zügen – weil sie im Stau stehen, weil der Zug zu voll ist, um die Türen zu schließen. Warum dauert der Weg zur Arbeit gefühlt häufig so lange?

Tobias Kuhnimhof: Grundsätzlich ist es so, dass die Deutschen pro Tag rund 80 Minuten im Verkehr verbringen. Das ist ein Wert, der eigentlich seit Jahrzehnten in Deutschland recht stabil ist. Und das ist in etwa auch das, was wir weltweit messen. Menschen sind offenbar bereit im Durchschnitt eine gute Stunde pro Tag im Verkehr zu verbringen.

Wir sind also nicht länger unterwegs, weil einfach auch immer mehr Menschen auf den Straßen unterwegs sind? Das ist ja häufig die Annahme – gerade bei belasteten Pendlern…

Es geht in der Tat leicht nach oben, aber nur sehr, sehr langsam. Man kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass wir dramatisch mehr Zeit im Verkehr verbringen. Insgesamt zeigt sich, dass der Alltagsverkehr in Deutschland also gar nicht mehr sonderlich stark wächst. 40 Kilometer legt der Durchschnittsdeutsche am Tag zurück.