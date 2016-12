++13.36 Uhr++

Der Berliner Polizeipräsident Klaus Kandt äußert Zweifel daran, ob der festgenommene Pakistaner der Täter ist. "Es ist unsicher, ob das wirklich der Fahrer war", erklärt Kandt. Die Ermittlungen dauerten allerdings noch an. Es würden unter anderem DNA-Proben mit Spuren in dem Sattelschlepper abgeglichen, und der Mann werde auf Schmauchspuren, also Rückstände von Schießpulver, an den Händen untersucht.

++13.20 Uhr++

Berlins Innensenator Andreas Geisel verspricht für die kommenden Tage, die Polizeipräsenz "deutlich sichtbar zu erhöhen". Polizeipräsident Klaus Kandt erläutert auf einer Pressekonferenz des Senats, man werde an den Eingängen der Weihnachtsmarkt Steinbarrieren errichten und "robuste Präsenz" zeigen. Das heiße, die Polizei werde mit Maschinenpistolen patrouillieren.