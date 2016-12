++11.07 Uhr++

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist bestürzt über den Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche. In einer kurzen Ansprache erklärte sie am Dienstagvormittag, es „wäre widerlich“ gegenüber den helfenden und Schutz bietenden Bundesbürgern, wenn es sich um einen Terrorschlag handelte. Gleichzeitig räumte die Kanzlerin ein, dass sie „eine einfache Antwort auch nicht“ habe. Vielmehr will Merkel auf europäischer und nationaler Ebene Maßnahmen gegen künftige Terroranschläge beraten.

Merkel steht unter besonderem Druck. Vor allem die AfD nutzt die Ängste in der Bevölkerung und spricht von „Merkels Toten“ beim Anschlag in Berlin, eine Anspielung auf die von Merkel vor mehr als einem Jahr geöffneten Grenzen für Flüchtlinge. Der Anschlag setzt Merkel auch innerparteilich und vor allem Im Verhältnis zur CSU unter Druck. Auf dem CDU-Parteitag Anfang des Monats hatten sich viele Delegierte für eine deutlich härtere Gangart in der Flüchtlingsfrage und bei der Integration von Ausländern eingesetzt.