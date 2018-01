BerlinDer deutsche Botschafter in der Türkei, Martin Erdmann, will am Mittwoch mit dem türkischen Verteidigungsminister Nurettin Canikli über die Offensive gegen die kurdische YPG-Miliz sprechen. Dabei werde es auch darum gehen, „wie der türkische Einsatz dort ausgestaltet ist“, sagte die Sprecherin des Auswärtigen Amts, Maria Adebahr, am Mittwoch in Berlin. Es dürfte also auch um die Bilder gehen, die den Einsatz von „Leopard 2“-Kampfpanzern aus deutscher Produktion zeigen.