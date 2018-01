GoslarAußenminister Sigmar Gabriel (SPD) empfängt seinen türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu an diesem Samstag in seiner Heimatstadt Goslar. Die Einladung ist nach Darstellung des Auswärtigen Amtes Teil der beiderseitigen Bemühungen, die deutsch-türkischen Beziehungen allmählich wieder in „ein besseres Fahrwasser“ zu bringen. Bei den Gesprächen soll es den Angaben zufolge auch um schwierige Themen gehen, etwa um den Fall des in der Türkei inhaftierten „Welt“-Korrespondenten Deniz Yücel sowie um weitere Haftfälle.

Vor dem Besuch hatte Cavusoglu für einen „Neustart“ im schwer belasteten Verhältnis zu Deutschland geworben. Deutschland und die Türkei sollten ihre Beziehungen, „wie schon seit 300 Jahren, in Freundschaft und Zusammenarbeit“ fortführen, schrieb Cavusoglu in einem Gastbeitrag für die Funke-Mediengruppe. „Das geht jedoch nur, wenn wir die gegenwärtige Krisenspirale in unserem Verhältnis durchbrechen.“