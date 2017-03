Die Pkw-Maut in Deutschland soll einem Zeitungsbericht zufolge frühestens im Jahr 2020 starten. Dies gehe aus Ausschreibungsunterlagen für die Einführung der Abgabe hervor, berichtete das "Handelsblatt" am Dienstag. Das System solle außerdem so beschaffen sein, dass es später auf Omnibusse und Motorräder ausgedehnt werden könne. Das Bundesverkehrsministerium erklärte allerdings, der Bericht basiere offensichtlich auf alten Unterlagen. "Ausschreibungsunterlagen werden erst noch erstellt und liegen zurzeit noch nicht vor."

Union und SPD hatten sich nach der Wahl 2013 auf die Maut geeinigt. Unter dem Strich soll kein deutscher Autofahrer damit stärker belastet werden. Allerdings regt sich vor allem in grenznahen Regionen Kritik. Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) hofft, mit der Maut 500 Millionen Euro im Jahr einzunehmen.