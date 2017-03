BerlinDer Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) dringt auf Änderungen an der geplanten Fernstraßengesellschaft des Bundes. „Jede Form der Privatisierung unserer Autobahnen muss verhindert werden“, sagte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Das Personal in den Straßenbauverwaltungen und die Arbeitsplätze müssen tarifvertraglich geschützt, die Planungskompetenzen der Länder müssen weiter genutzt werden.“

Am Donnerstag (ab 10 Uhr) möchte der DGB bei einem Workshop in Berlin über Chancen und Risiken der Fernstraßengesellschaft beraten. Dabei soll eine Resolution mit den Wünschen der Gewerkschaften vorgelegt werden.