Die deutschen Städte fordern von der nächsten Bundesregierung mehr Geld zur Finanzierung ihrer steigenden Sozialausgaben und von Investitionen. Zudem sollte der Bund der wachsenden Zahl von Kommunen helfen, die Probleme mit hohen Altschulden hätten, erklärte der Deutsche Städtetag am Freitag in Berlin. Verbands-Präsidentin Eva Lohse bezifferte die Altschulden der zumeist strukturschwachen Kommunen auf rund 50 Milliarden Euro. Vor allem Gemeinden in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland seien davon betroffen. An einer Lösung müssten sich auch die betroffenen Städte und die Länder beteiligen.

Der Städtetag legte eine Liste von zehn Kernforderungen an die nächste Bundesregierung vor. "Es ist geboten, dass die Handlungsfähigkeit der Städte erhalten bleibt", mahnte Lohse. Letztlich sei es die Lebensqualität der Menschen vor Ort, die mit über die politische Stabilität im Lande entscheide.