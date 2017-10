DresdenDer Satz schlug wie eine Rakete ein: „Ich sorge mich um mein Lebenswerk“, sagte Sachsens früherer Ministerpräsident Kurt Biedenkopf (CDU) diese Woche in einem Interview mit dem Radiosender Bayern 2 und griff den heutigen Amtsinhaber Stanislaw Tillich (CDU) an. Ihm fehle die „Vorbildung“ für das Amt, denn er habe „das nie gelernt“: „Er lebt ein bisschen in einer anderen Welt, ist primär interessiert an Kompromissen.“ Was „König Kurt“ - so nennen die Sachsen ihren ersten Regierungschef nach der Wende bis heute - dazu bewog, am fernen Chiemsee derartig auszuteilen, bleibt im Dunkeln. Allerdings werfen die Worte zugleich ein Licht auf den Zustand der sächsischen Union.

Tatsache ist: Mit Biedenkopf an der Spitze gewann die CDU drei Landtagswahlen mit absoluter Mehrheit und schaffte in Sachsen bayerische Verhältnisse. Der heute 87 Jahre alte Politiker genoss den Ruf eines Landesvaters. Dass er 2002 nach Affären vorzeitig ging, hat sein Bild in der Öffentlichkeit und auch in der CDU bei vielen kaum getrübt. Biedenkopfs Nachfolger Georg Milbradt (CDU) musste schon einen Partner in die Regierung holen, damit die Union weiteregieren konnte. 2008 übernahm Tillich (58), der bis dato bereits als Chef der Staatskanzlei und Minister in mehreren Ressorts Erfahrung sammeln durfte. Doch absolute Mehrheiten waren auch ihm nicht mehr vergönnt.