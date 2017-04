BerlinEin Großteil der Deutschen fürchtet, dass der syrische Bürgerkrieg zu einem Krieg über die Region hinaus werden könnte. Nach dem am Donnerstag veröffentlichten ARD-Deutschlandtrend gehen davon 72 Prozent der Befragten aus. Jeder Vierte glaubt nicht an eine Ausweitung über die syrischen Grenzen hinaus.

Die Hälfte der Befragten sagte, es sei nicht gut, dass die USA stärker gegen den syrischen Präsidenten und Verbündeten Russlands Baschar al-Assad vorgehen würden. Dagegen befürworteten dies 44 Prozent.

Die Lage in Deutschland sieht der Umfrage zufolge eine große Mehrheit auch nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund (BVB) als sicher an. Demnach sehen 82 Prozent der Befragten keine erhöhte allgemeine Gefahr. Bei 17 Prozent war das Unsicherheitsgefühl gestiegen. Nach der Erhebung glauben 56 Prozent der Bürger, dass Deutschland gegen terroristische Angriffe gut geschützt sei. 42 Prozent sahen hier dagegen Mängel.

Mit Blick auf die Wahlzettel haben sich die Tendenzen in Deutschland geändert. In einer Umfrage zur Bundestagswahl liegt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Direktvergleich wieder vor ihrem SPD-Herausforderer Martin Schulz. Im Fall einer Direktwahl würden sich laut dem am Donnerstagabend veröffentlichen ARD-Deutschlandtrend derzeit 46 Prozent für die Amtsinhaberin und 40 Prozent für den SPD-Chef entscheiden.

Vor drei Wochen hatten sich im ARD-Deutschlandtrend noch 45 Prozent für Schulz und 36 Prozent für Merkel ausgesprochen. Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union der Umfrage von Infratest dimap zufolge auf 34 Prozent. Das wären zwei Punkte mehr als in der vorherigen Umfrage. Die SPD blieb bei 31 Prozent.

Drittstärkste Kraft würde demnach die AfD mit unverändert elf Prozent. Auch die Werte für die Grünen (acht Prozent) und die FDP (sechs Prozent) blieben im Vergleich zur vorherigen Umfrage gleich. Die Linke verlor einen Punkt auf sieben Prozent.