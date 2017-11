Der Brexit-Chefunterhändler der EU schickt eine eindeutige Botschaft aus Berlin nach London: „Die Uhr tickt“, sagt er. Aber London habe offensichtlich noch nicht einmal verstanden, worauf es der EU ankomme.

BerlinEr selbst habe persönlich noch keine Scheidung hinter sich, sagte der EU-Chefunterhändler für den Brexit, Michel Barnier, am Mittwoch auf dem Deutschen Arbeitgebertag in Berlin. Aber aus seinem Bekanntenkreis wisse er, dass das in der Regel sehr teuer werde. Doch die Rechnung für Großbritanniens Ausstieg aus der Europäischen Union ist in London immer noch nicht unterschrieben. Gut zwei Wochen vor dem EU-Gipfel in London ist damit immer noch unklar, ob es im März 2019 zu einem „Hard Brexit“ kommen wird. Gleich auf drei Veranstaltungen in Berlin bemühte sich Barnier, die Sorgen von Wirtschaft und Politik vor einem unkontrollierten Ausstieg der Briten zu zerstreuen. Doch wirklich Positives konnte er nicht vermelden. Bei den drei Hauptstreitpunkten Finanzen, Grundfreiheiten und Irland gebe gebe es noch keinen Durchbruch. „Die Uhr tickt“, warnte der Franzose.

Anzeige

Es führe kein Weg daran vorbei, dass London seine im Rahmen des siebenjährigen EU-Haushalts eingegangenen Verpflichtungen erfülle, betonte der Franzosen vor den rund 1000 Gästen im Berliner Hotel Estrel. Es gehe hier nicht um Ressentiments oder eine Revanche, sondern schlicht darum, eine ehrliche Trennungsrechnung aufzumachen. Das seien die EU-Unterhändler den europäischen Steuerzahlern schuldig. Was den Verhandlungsstand angeht, ist Barnier weiter skeptisch. In den drei Kernfragen Finanzen, Freizügigkeit und Irland sei man noch nicht entscheidend vorangekommen. Er hoffe aber, dort in der kommenden Woche Fortschritte zu erzielen, sagte Barnier: „Der No Deal ist keine Option für uns.“ Die Briten wüssten sehr genau, dass sie nicht halb drin sein könnten im Binnenmarkt und halb draußen; die vier Grundfreiheiten seien unteilbar, betonte Barnier. Aber: „Wenn ich mir die bisherigen Papiere aus London anschaue, habe ich den Eindruck, das wird nicht richtig verstanden.“ Nach Barniers Eindruck ist auch Großbritannien auf den Brexit bisher nur unzureichend vorbereitet. So steige London aus 750 internationalen Abkommen aus, von der Atombehörde Euratom über den Luftverkehrspakt Open Sky bis hin zum europäischen Haftbefehl. London sei noch weit davon entfernt, einen Beamtenapparat für all diese Themen aufzubauen, die bisher zentral aus Brüssel geregelt würden. Der EU-Chefunterhändler warnte vor einem „Regulierungsdumping“ zu Lasten der Verbraucher, der Arbeitnehmer oder der Umwelt, sollten die Briten eigene Standards setzen wollen. So habe US-Handelsminister Wilbur Ross den Briten erst kürzlich erklärt, wenn sie sich stärker an die USA anlehnen wollten, müssten sie sich mehr von Europa lösen. Er hoffe sehr, dass es etwa in Fragen des Umweltschutzes oder der Lebensmittelsicherheit auch weiter ein „Level Playingfield“ in Europa geben werde, sagte Barnier. Jedes Land und jedes Unternehmen müsse die Risiken des Brexit abwägen, ihre Logistik und Zulieferkette überprüfen sowie vertragliche Bedingungen anpassen. Er werde sich dafür einsetzen, dass am Ende der Verhandlungen eine kurze Übergangsphase und ein Abkommen stehen, das die Interessen der 27 EU-Staaten berücksichtigt. „Wir müssen zu einer neuen Kooperation mit dem Vereinigten Königreich kommen, aber wir werden auch ohne Großbritannien weiter voranschreiten“, bekräftigte Barnier. Denn auch Bundeskanzlerin Merkel habe ihm gegenüber betont, dass die Zukunft der EU wichtiger sei als der Brexit.