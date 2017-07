„Dieses Krebsgeschwür muss jetzt endlich richtig behandelt werden, und zwar nicht mit Puder, sondern mit Chemotherapie“

Uwe Hück, Porsche-Betriebsratschef, hat mit einer drastischen Kampfansage den Burgfrieden mit den Audi-Verantwortlichen beendet. Er sieht sein Unternehmen in der Dieselabgasaffäre hinters Licht geführt, weil die Ingolstädter an Porsche 850.000 manipulierte Motoren lieferten. Endgültig dürfte ihm der Kragen geplatzt sein, als bekannt wurde, dass es seit den Neunzigerjahren illegale Absprachen zwischen VW, Audi, Porsche, BMW und Daimler über Technik, Kosten und den Umgang mit Zulieferern gegeben haben soll. Wenn sich der Verstoß gegen das Kartellrecht tatsächlich bestätigt, wäre das Betrug an Konkurrenten, Lieferanten und an Millionen Kunden.